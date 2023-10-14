Böyle mi olmalı

Suna ERDEN

KKTC’nin ilk kadın Başbakanı olan eski meclis başkanlarından doktor Sibel Siber de ‘sahte reçete’ sorgulaması kapsamında dün eczacı Gizem Karagözlü ile birlikte dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeyi; CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar ile eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim de izledi. Mahkemeye bilgi aktaran polis, Sibel Siber’in Ocak- Ağustos ayları arasında 2 bin 745 reçete yazdığını açıkladı.

Siber’in geçtiğimiz ağustos ayında yazmış olduğu reçetelerden 13 tanesinin sahte çıktığı da belirtildi.

Küpürsüz ilaçlar bulundu

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş, her iki zanlının da 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandığını söyledi.

Polis, 11 Ekim’de tutuklanan zanlılardan Sultan Doğan Eczanesinin sahibi Gizem Karagözlü’nün Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 537 adet reçetenin bin 388 tanesinin Sibel Siber tarafından yazıldığını söyledi.

Polis, Karagözlü’nün sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden ilk etapta 18 tanesinin sahte olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis çavuşu Manaş, 12 Ekim’de zanlı Karagözlü’nün eczanesinde arama yapıldığını, 109 adet küpürü kesilmiş ilaç bulunduğunu, bir adet laptop, bir adet bilgisayar kasası, cep telefonu ve ajandanın emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının küpürü kesilmiş ilaçlar için bazılarının hastalara tarafından geri iade edildiğini, bazılarının da tarihi geçmiş ilaçlar olduğunu söylediğini, bu beyanların araştırılacağını söyledi.

Polis, Karagözlü’nün ihtiyaçlı insanlara yardım etmek için bazı reçetelere işlem yaptığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının reçete başı çalıştığı doktorlara 30 TL ödeme yaptığını söylediğini de açıkladı.

“İhtiyaçlı insanlara yardım için yaptım”

Polis çavuşu, Sibel Siber’in ise ocak- ağustos ayları arasında 2 bin 745 reçete yazdığını açıkladı. Polis, Siber’in Karagözlü’nün eczanesi için ağustos ayında 142 reçete yazdığını aktardı.

Polis, zanlı Siber’in evinde arama yapıldığını, 2 adet laptop ve cep telefonunun emare alındığını söyledi.

Mannaş, Sibel Siber’in yazdığı 13 reçetede sahteleme olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, Siber’in yazdığı tespit edilen sahte 13 reçete ile ilgili ifade aldıklarını, bir hastanın zanlıya muayene olduğunu söylediğini, 6 kişinin muayene olmadığını, 4 kişinin adına yazılan reçetelerde yazan ilaçların bir kısmını aldığını, bir kişinin ise adına yazılan reçetedeki ilaçların hiçbirini almadığını söylediğini aktardı.

Polis, Sibel Siber’in ihtiyaçlı insanlara yardım etmek için bazı tanıdıklarını görmeden ve eczacı yönlendirmesi ile reçete yazdığını ve reçete başına 25 TL aldığını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

6 yeni tutuklama

Bu arada ülke genelinde bir süredir devam eden sahte reçete soruşturmasında 6 yeni tutuklama yapıldı. Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa'da bugün mahkemeye çıkarılacak zanlıların üçü doktor, üçü eczacı.