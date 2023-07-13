Böyle olmaz

Kuzey Kıbrıs’ta bu yılın ilk 5 ayında bin 674 trafik kazası meydana gelirken 28 can kaybı yaşandı. Ayrıca, bir kısmı ağır olmak üzere 263 kişi de yaralandı. Kazalarda genellikle sürat ve alkol suçları ön plana çıkarken, artan uyuşturucu olaylarına karşın, polisin uyuşturucu testi yapacak cihazlara sahip olmadığı belirtiliyor.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; yollarda uyuşturucu testi yapabilmek için kullanılan bir cihazın maliyeti 17 bin dolar. Güney Kıbrıs’ın son 5 yılda uyuşturucu testi sayesinde 3 bin 760 sürücüyü tutukladığını ifade eden uzmanlar, KKTC’nin de benzeri uygulamayı bir an önce başlatması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca; ölümlü kazalara yönelik cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi isteniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023, 10:30