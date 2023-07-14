Gençler hayata hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) lisansüstü mezuniyet töreni Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, törende 267 yüksek lisans ve 47 doktora mezununa diploma verildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törende yaptığı konuşmada, DAÜ’nün kaliteli eğitim, dünya standartlarında araştırma imkanı ve topluma hizmet misyonunu sürdüreceğini kaydetti.

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde düzenlenen resepsiyonda DAÜ mezunları, velileri ve DAÜ personeli bir araya geldi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, resepsiyonun açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk mezunları ve ailelerini tebrik etti.

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Gizem – Utku Yerebakan ve DJ Jayonthabass sahne aldığı gecede, halk dansları ekibine ve sanatçılara DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından çiçek takdim edildi.

