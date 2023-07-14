Dikkatler Ankara’da

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı görüşmenin yapıcı bir görüşme olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’nın Niyetleri Araştırılacak – Guterres Kombos’la Görüşmesinin Ardından Türkiye’ye Yöneliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı görüşmeye ve Konstantinos ile Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye göre, Guterres, "Kombos’la görüşmesinden sonra niyetlerini öğrenmek adına Türkiye’ye yöneleceğini, ortamın uygun olması durumunda ise Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri sürecini yeniden başlatma" niyetinde.

Kombos ise Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Guterres’le “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden ve Kıbrıs sorununun çözümüne götürecek özlü görüşmelerin başlaması yönündeki güçlü isteklerini vurguladığı yapıcı bir görüşme yaptığını” açıkladı.

Habere göre, Kombos, Guterres’le görüşmesinde, “Kıbrıs Rum tarafının, sürecin, her zaman BM çatısı altında olmak kaydıyla ilerlemesi amacıyla gündeme getirdiği AB önerisinin analizini yaptıklarını ve Guterres’in süreçte atılacak adımlar ve danışman atanması konusundaki görüşlerini ele aldıklarını” söyledi. Kombos, “Bizim verdiğimiz mesaj nettir: Bir sonraki adıma hazırız” şeklinde konuştu.