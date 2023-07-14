Vize serbestisi gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlkeli duruşumuz başından beri bellidir. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir'' dedi.

Erdoğan, ''Avrupa Birliği (AB) ile yeni sayfa açılacak mı?'' sorusuna da ''Üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vilnius'un, NATO'nun birlik ve insicamının sergilenmesi, ittifak dayanışmasının pekiştirilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil ettiğini dile getiren Erdoğan, zirvede NATO'nun, savunma ve güvenlik konuları bakımından asli istişare forumu olduğunun bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

Zirve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, liderlerle görüşmelerde hem ikili meseleleri hem de NATO bağlamında işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

''Vize serbestisinde mesafe alacağımıza inanıyorum''

"Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum" diyen Erdoğan, bu kapsamda, Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçlerin de ivme kazanacağını söyledi.

Erdoğan, görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı "İnsani Yardımda Türkiye Modeli", "Türkiye'nin NATO'ya Katkıları", "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" ve "Lider Diplomasi" başlıklı eserleri muhataplarına takdim edip, tarihe not düştüklerini belirterek, "Zirvemizin ve yaptığımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

"Sürecin lehe dönüştürülmesini temin edecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NATO zirvesi marjında pek çok ikili görüşme yaptınız. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığınız görüşmeye dair detaylı bilgi vermeniz mümkün mü? F16 tedarik ve modernizasyonuyla ilgili gelişme beklemeli miyiz? Bundan sonraki Türk-Amerikan ilişkilerine dair beklentileriniz nelerdir?" sorusuna Erdoğan, "Öncelikle Türkiye ile ABD, NATO müttefiki, stratejik ortaklığa sahip iki önemli ülkedir. 2021 yılında Sayın Biden ile kurulmasını kararlaştırdığımız stratejik mekanizma kapsamında kurumlarımız görüşmelerini sürdürmekte. Mekanizmayla aramızdaki diyalog kanallarına yeni bir dinamizm kazandırdık." yanıtını verdi.

"Olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni bir süreç, yeni bir açılım ihtimalinden söz ediliyor. Buradaki görüşmelerden aldığımız hava oydu ve bazı sözler de verildi. Bu aşamada beklenen vize kolaylığı, vize serbestliği ve Gümrük Birliği çerçevesinde güncellemeler noktasında müzakerelerin devamına yönelik ilk adımlar nasıl atılacak? Nasıl bir takvim var önümüzde?" sorusu üzerine de "Danışmanım Çağatay Bey'i Brüksel'e gönderdik. Orada bu konularla ilgili görüşmeleri yapacaklar. Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi. Danışmanım Çağatay Bey de oradan olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum." dedi.

