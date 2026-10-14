35 megavat ek yatırım

AKSA Enerji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Kalecik Santrali'nin kurulu gücünü 35 megavatlık ek yatırımla 223 megavata çıkaracağını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre şirketten yapılan açıklamada, “KKTC'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Kalecik Santrali'nde kapasite artışına gidileceği” ifade edildi.

Habere göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile imzalanan sözleşme kapsamında yürürlüğe giren ek protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımla santralin mevcut 188 megavatlık kurulu gücü 223 megavata yükseltilecek.

Şirket ile KIB-TEK arasında 2023'te imzalanan anlaşmayla Kalecik Santrali'nin işletme süresi 2038'e kadar uzatılmıştı.

AKSA Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, özellikle ada ekonomilerinde güçlü ve güvenilir enerji altyapısının ekonomik ve sosyal gelişim açısından önem taşıdığını ifade etti.

Ağbal, şirket olarak KKTC'de 20 yılı aşkın süredir uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji arz güvenliği, özellikle ada ekonomilerinde yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil, geleceğin büyümesini güvence altına almak anlamına geliyor. AKSA Enerji olarak 20 yılı aşkın süredir KKTC'nin enerji altyapısının önemli bir parçasıyız. Bugün Kalecik Santralimizle adanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor, üstlendiğimiz sorumluluğu yeni yatırımlarla daha da ileri taşıyoruz."

İlave kapasite yatırımıyla Kalecik Santrali'nin kurulu gücünün 188 megavattan 223 megavata çıkarılacağını belirten Ağbal, "Önümüzdeki dönemde de KKTC'nin artan enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaya, adanın enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026, 10:14