3 yeni proje

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, insanların hayatını kolaylaştıracak, hayatlarına doğrudan dokunacak gerçek projeleri halkla paylaştıklarını belirterek; çocukların daha iyi koşullarda büyümesi, ailelerin desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer alması için hayata geçirecekleri üç yeni projeyi açıkladı.

Buna göre 0-6 yaş arası çocuğu bulunan ve çalışan annelere asgari ücretin yarısı kadar aylık kreş ve bakım desteği sağlanacak. İkinci projeye göre; 0-6 yaş arası çocuğu bulunan ve çalışmayan kadınlara asgari ücretin üçte biri kadar aylık destek verilecek. Üçüncü proje çerçevesi ise 0-12 yaş grubuna yönelik. Buna göre çocuk tüketim ürünlerinde KDV oranları sıfırlanacak.

UBP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, insanların hayatını kolaylaştıracak, hayatlarına doğrudan dokunacak gerçek projeleri halkla paylaştıklarını belirterek; çocukların daha iyi koşullarda büyümesi, ailelerin desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer alması için hayata geçirecekleri üç yeni projeyi açıkladı.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“0-6 yaş arası çocuğu bulunan çalışan annelerimize, belirlenecek hak sahipliği koşulları çerçevesinde, asgari ücretin yarısı kadar aylık kreş ve bakım desteği sağlayacağız.

0-6 yaş arası çocuğu bulunan ve çalışma hayatına hiç katılmamış kadınlarımıza, ev ekonomilerine katkı amacıyla asgari ücretin üçte biri kadar aylık destek vereceğiz.

Ayrıca, 0-12 yaş grubuna yönelik, halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu çocuk tüketim ürünlerinde KDV oranını sıfıra indireceğiz. Bu kapsama alınacak ürünleri temel ihtiyaçları gözeterek belirleyeceğiz.

İnsanımızın hayatına dokunan, ailelerimizi güçlendiren ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde yapacağımız bu düzenlemelerle aile bütçelerine önemli bir katkı sunacağız.

Halkımız, sosyal medyadaki boş laflara değil, bize itibar eder. İktidara gelme hayali kuranların bir gün sonrasına dair boş sözlerden başka hiçbir planı ve programı olmadığını bilir.

Biz UBP’yiz. Yeni dönem için de çalışmaya devam eden tek parti UBP’dir. UBP kazanacak, istikrar kazanacak, halk kazanacak.”



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026, 10:12