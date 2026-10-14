Seçim yapılacak

Halkın Partisi (HP), 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurularının tamamlandığını kaydederek, geçici listeyi açıkladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre; Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan geçici liste, cumartesi günü toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak seçimle kesinleşecek. Toplantıda milletvekili adayları ve sıraları belirlenecek; parti tüzüğü gereği kontenjan adayları ile sıraları da karara bağlanacak.

Aday adayları, seçim bölgelerine göre şöyle:

Lefkoşa: Ahmet Kurtcan, Aliye Özelsoylu, Aral Moral, Devran Vudalı, Fevzi Tanpınar, Fezile Gür, Fikret Alas, İsmail Bükülmez, Kudret Özersay, Mehmet Kemal Özçetin, Mehmet Kermeoğlu, Mert Taşkın, Namık Şahbudak, Ramadan Durmazer, Ramadan Öcal, Teksen Köroğlu ve Turgut Alas

Gazimağusa: Berna Altunsoy, Celal Sesli, Cumali Sabah, Dağhan Fellahoğlu, Duygu Uzun, İzzet Derkan, Nazlı Çatak, Nigar Kocasoy Abuhawıla, Özbir Akbaşak, Özgür Vehit, Süleyman Akmercan ve Zeki Özgürkanlılar

Girne: Ahmet Bayram Sefer, Bahar Akpınar, Battal Tüzün, Damla Çeribaşı Kasabalı, Erek Çağatay, Gürbüz Gertik, İzlem Gürçağ Altuğra, Kübra Tezcan, Muhammet Ercan, Neşe Anibal, Seral Fırat, Uğur Kıroğlu ve Yusuf Avcıoğlu

İskele: Bedia Yasak Sürül, Ersin Şemi, Havva Elkovan, Sahar Alçıner ve Sinan Erhan Gece

Güzelyurt: Berna İskifoğlu, Servet Akacan ve Suna Tip

Lefke: Safure Deniz ve Sever Şeb.

Özersay: Memleketimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Bu arada Halkın Partisi (HP), Genel Başkan Kudret Özersay başkanlığında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Görkem Çelik ve KTMMOB yetkilileriyle bir araya geldi.

Özersay yaptığı konuşmada “TMMOB farklı alanlarda önemli tecrübeye sahip liyakatli isimleri bir çatı altında toplayan önemli bir birlik. Geçmişte farklı platformlarda birlikte çalıştık, sizler de HP kadrosu da bu memleketi seven, kendi kendimizi bize yakışır şekilde yönetmemiz gerektiğine inanan ve memleketini seven insanlarız. Yeni dönemde tüm paydaşlarla birlikte memleketimizi yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.