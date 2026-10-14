Arıklı talebini açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonrasında kurulabilecek olası bir koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı talep edeceklerini açıkladı. Arıklı, çalışma yaşamında köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu belirterek sendikalar, grev ve lokavt mevzuatının Avrupa normlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerin gelecek dönemin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını kaydeden Arıklı, bu alanda kapsamlı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sinem Tip ve Cihangir Özyer YDP’ye katıldı

Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sinem Tip ile Mavi Vatan Derneği Başkanı Cihangir Özyer’in parti saflarına katıldığını duyurdu.

Arıklı’nın açıklamasına göre, YDP’nin eski Kadın Kolları Başkanı Sinem Tip, Sosyal Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak partiye yeniden katıldı.

Cihangir Özyer’in de YDP saflarına katıldığını belirten Arıklı, her iki ismin parti çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Arıklı, Sinem Tip’in önceki görevinde edindiği tecrübeyi yeni sorumluluk alanında değerlendirmesini ve sosyal projelere katkı sunmasını beklediklerini kaydetti. Özyer’in de parti çalışmalarına katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Arıklı, her iki isme yeni görev ve çalışmalarında başarı diledi.

YDP’nin birlik ve dayanışma içerisinde ülke ve halk için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.