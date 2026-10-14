‘Herkes için hizmet’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Herkes İçin Hizmet” anlayışıyla hazırladığı “Yerel Vizyon 2030” yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Lefkoşa’da Avlu’da gerçekleştirilen ve “Yaşadığımız Yeri Birlikte Güzelleştiriyoruz” sloganıyla düzenlenen buluşmada, CTP’nin 2030 yılına uzanan yerel yönetim hedefleri ve öncelikleri ortaya kondu. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışının öne çıktığı vizyonda, sosyal belediyecilik, çağdaş altyapı, çevre politikaları ve yerel kalkınmaya yönelik hedefler dikkat çekti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, Belediye Başkanları ve adaylar ile çok sayıda partili katıldı.

“Yerel Vizyon 2030”un temel hedefleri

CTP’nin yerel yönetim yol haritasında 5 temel başlık öne çıktı.

1. Dürüst, şeffaf ve katılımcı yönetim: Halkın kaynaklarının doğru kullanılması, hesap verebilirlik, mali disiplin ve yurttaşların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi.

2. Planlı, çağdaş ve erişilebilir kentler: Yol, su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının geliştirilmesi, dijital belediyeciliğin yaygınlaştırılması ve herkes için erişilebilir yaşam alanlarının oluşturulması.

3. Kimseyi geride bırakmayan sosyal belediyecilik: Evde bakım ve sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi, kreş ve etüt merkezlerinin yaygınlaştırılması, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas alınması.

4. Yeşil, temiz ve dirençli kentler: Geri dönüşümün yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğine karşı dirençli kentlerin oluşturulması.

5. Yerel üretim, yerel kimlik ve ortak refah: Yerel üreticilerin, esnafın, küçük işletmelerin ve kooperatiflerin desteklenmesi; ekoturizmin, kırsal kalkınmanın ve Cittaslow (Sakin Şehir) anlayışının güçlendirilmesi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026, 10:12