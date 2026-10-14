Çalışmalar sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Değirmenlik-Çatalköy Yolu’ndaki yenileme çalışmalarının önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Dağlık kesimdeki genişletme ve asfaltlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Sucuoğlu, “Ölüm yolu’nu bir an önce tarihe gömüp halkımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilecekleri bir yol kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Sucuoğlu, yenileme çalışmalarının sürdüğü Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nda incelemelerde bulunarak sorumlu mühendislerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sucuoğlu’na incelemeleri sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Salel, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan ve Karayolları Dairesi Müdürü Hakan Bozkaya eşlik etti.

Sucuoğlu, Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nun (Girne Dağ Yolu) en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Yolun turizm açısından önemine dikkat çeken Sucuoğlu, ülkenin iç kesimlerini Girne’nin kıyı şeridiyle buluşturan güzergâhın yaşamsal öneme sahip olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, “Bu yol, turizmin can damarlarından biri. Ülkenin iç kesimlerini Girne’nin kıyı şeridiyle buluşturan, yaşamsal öneme sahip bir yol. ‘Ölüm yolu’nu bir an önce tarihe gömüp halkımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilecekleri bir yol kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolu can alan değil, KKTC’ye hayat veren bir yola dönüştüreceğiz” dedi.

Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nun KKTC Karayolu Master Planı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yenilendiğini belirten Sucuoğlu, dağlık kesimdeki genişletme ve asfaltlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde yol yenileme işlemlerinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Sucuoğlu, “Her şey yolunda giderse yol yenileme çalışmalarının önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Çatalköy-Girne Yolu’nda da inceleme

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, yapımı devam eden Çatalköy-Girne Yolu’nda da incelemelerde bulundu.

Sucuoğlu, yol güzergâhındaki bazı noktalarda işletmelere erişimin kolaylaştırılması için adımlar atılacağını belirtti. Yolun yarım kalan iki kilometrelik bölümünün tamamlanması için de gerekli talimatları verdi.