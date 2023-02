‘Bu bir dayatma’

Türkiye’de meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraları sarmak ve maddi kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi” hakkındaki yasa tasarısı, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Bu yasa, dünya genelinde yaşanan Coronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının, Dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan doğal afetle ortaya çıkan kayıpların giderilmesi, depremde zarar gören kişilerin tazmininin ve/veya rehabilitasyonlarının ve/veya her türlü ihtiyaçların karşılanması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek doğal afet ve özellikle depremle mücadele kapsamında eğitim, sağlık, sivil savunma ve itfaiye alanındaki ihtiyaçların sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.”

Tasarının kapsamı şöyle:

"Bu Yasa, genel bütçeden, belediyelerden, belediyelerin oluşturdukları birlikler ve kurdukları şirketlerden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinden, kendi özel yasası ile kurulmuş olan kamu tüzel kişilerinden, döner sermayeli kuruluşlardan, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinden, kooperatiflerden, kamu bankalarından, herhangi bir yasa altında oluşturulan komite, komisyon, encümen veya makamlardan, idari koordinasyon yönünden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, Sosyal Sigorta emeklilerinden ve Özel Sektör çalışanlarından Şubat 2023 – Ocak 2024 (on iki ay) dönemine ait her türlü brüt (tahsisat ve ilave ödenek dahil) maaş, ücret (on üçüncü maaş dahil) ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşları ve bu Yasa’nın 5’inci maddesinde belirtilen kesintileri ve katkıları kapsar."

Yasa, 1 Şubat 2024'te yürürlükten kalkacak.

9 sendikadan ortak tepki

Ülkede örgütlü 9 sendika, her türlü kazanç ve harcamadan kesinti kararının kabul edilemez olduğunu savunarak, bu karara karşı yasal yollara başvurulacağını ve her türlü mücadelenin verileceğini bildirdi.

KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, Basın-Sen, Koop-Sen, Dev-İş, Çağ-Sen, Maliye-Sen ve Güç-Sen imzasıyla yapılan açıklamada, “hükümet mensuplarının, yıllardır Kıbrıslı Türklerin maddi-manevi hiçbir sorununa duyarlılık göstermeyerek, kulaklarını tıkadığı savunularak, toplum olarak yaşanan acılı süreci fırsata çevrilmeye çalışıldığı” öne sürüldü.

"Siz ne kadar tasarruf yaptınız?"

“Zaten geçim derdinde emekçileri daha da yoksullaştıracak sözde ‘bağış’ ya da ‘yardım’ adı altında toplumun kazancına göz diken bu anlayışa onay vermemiz mümkün değildir” denilen açıklamada, şu soru soruldu:

“Sizler külliyeye ayırdığınız bütçeden, danışman ordunuzdan, örtülü ödeneklerinizden, üçlü kararname atamalarınızdan, dış temsilciliklerden, kutlamalarınızdan, makam araçlarınızdan ne kadar tasarruf yaptınız?”

“Bu gerçekçi değildir”

Açıklamada, “Sendikalarımızın uzun yıllardır dile getirdiği ancak hükümet edenlerin bu taleplere kulak tıkayarak, söyleyenleri görmezden geldiği noktaları, şimdi maaş kesintileri ve dolaylı vergiler ile yapacağınızı vaat ediyorsunuz. Bu gerçekçi değildir, ekonomik istismardır” ifadeleri kullandı.

Kıbrıslı Türklerin yaşanan deprem felaketine karşı büyük bir dayanışma göstererek, ilk günden itibaren örgütlü-örgütsüz toplumun her kesiminden insanın çeşitli kanallarla bu felaketten etkilenen insanlara elini hiç düşünmeden uzattığı ifade edilen açıklamada, “Bizler bu süreçte yaptığımız gibi, toplumların acılarının azaltılması için her türlü katkıyı ve yardımı yapmaya devam edeceğiz” denildi.

Hükümetin, Yasa Gücünde Kararname kararının “dayatma” olarak nitelendirildiği açıklamada, güven vermeyen bir şekilde her türlü kazanç ve harcamadan kesinti kararının kabul edilemez olduğu savunuldu.