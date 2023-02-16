Suç dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ile yakalanan, Hüseyin Kıstı ve Savaş Kadı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada benzer sabıkaları olan ve sahte evrak suçu nedeniyle aranırken uyuşturucudan yakalanan Hüseyin Kıstı’nın Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 8 Şubat’ta Hüseyin Kıstı’nın tasarrugunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikametgahına operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda 3 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdiklerini anımsattı.

Zanlının, konu uyuşturucuları Savaş Kadı’dan aldığını belirtmesi üzerine Kadı’nın evine operasyon düzenlendiğini anlatan polis, tasarrufunda da 5 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, benzer sabıkaları olan ve sahte evrak suçu nedeniyle aranan Hüseyin Kıstı’nın Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, Savaş Kadı’nın uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Hüseyin Kıstı’nın 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Savaş Kadı’nın ise 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 3 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.