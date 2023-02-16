Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ayni yardımların Kahramanmaraş’a ulaştığını duyurdu.

Kızılay, “Yanındayız Türkiye” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasının devam ettiğini, AFAD ve Kızılay tarafından açıklanan ihtiyaç listesindeki insani yardım malzemelerinin Lefkoşa’da Kızılay Genel Merkezi’ne teslim edilebileceğini bildirdi.

Tekstil, gıda, hijyen ve barınma konularında ihtiyaçları listeleyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, ikinci el kıyafetlerin tasnif ve temizliklerinin sağlanmasının operasyonel olarak güç olması nedeniyle kullanılmamış tekstil yardımı yapılması çağrısında bulundu.

“Türk Kızılayı yetkilileri tarafından teslim alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı temsilcisi Şerife Tutku Cevizi’nin refakat ettiği yardım tırındaki insani yardım malzemelerinin, Türk Kızılayı’nın Kahramanmaraş’taki deposunda Türk Kızılay yetkilileri tarafından teslim alındığı kaydedildi.

İhtiyaç listesi açıklandı

Ayni yardım ihtiyaç listesi şu şekilde verildi:

“Tekstil: İçlik, bere, bot, atkı, kaban, eldiven, çorap, iç çamaşırı, yağmurluk

yatak, yorgan, battaniye, yastık, uyku tulumu

Gıda: Bebek maması, kumanya (pişirme gerektirmeyen), kuru gıda, içme suyu

Hijyen: Çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, dezenfektan, kolonya

Barınma: Kışlık çadır, shelter (prefabrik, ahşap, konteyner), ısıtıcı”