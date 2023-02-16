Ciddi uyarı

Doğuş ÖZOKUTAN

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Long Beach, Tuzla ve Gaziveren kıyı şeridinin problemli zemin alanı olarak saptandığını, buralarda, bu durum dikkate alınarak inşaat yapılması gerektiğini söyledi. Vadilili ayrıca, bölgede 7.5-8 büyüklüğünde bir depremi, her gün olacakmış gibi beklemek gerektiğini de vurguladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır dün, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili ile birlikte, “Deprem kuşağında olan ülkemizde yapı stokumuzun deprem açısından değerlendirilmesi ve izlenecek yöntemlerin bilgilendirilmesi” başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan KTMMOB Başkanı Tunç Adanır Cumhurbaşkanlığından deprem sonrası kamu binalarının denetlenmesiyle ilgili kendilerine bir talep geldiğini, kendilerinin de önce hastane ve okulların denetlenmesini, sonra diğer kamu binalarına geçilmesini önerdiklerini aktardı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da toplantıda, İsias Otel’den alınan numunelerin laboratuvarda çalışıldığını, ilgili teknik raporun haftaya kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti; öte yandan sadece bunlara bakılmasının yeterli olmadığını, projenin de görülmesi gerektiğini anlattı.

Adanır: Kamu binaları denetlenmeli

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır toplantıda yaptığı konuşmada, yakın zamanda vizelendirmelerle ilgili yasa değişiklik önerisi hakkında yürüttükleri mücadeleye işaret ederek, “Keşke bu deprem olmasa, bu canlar gitmese de bu şekilde vurgulanmasaydı bu konu...” dedi; konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini anlattı.

Konuşmasının ardından sorulara da yanıt veren Adanır, İskele Belediyesi'nden bazı konutların denetimi için kendilerine talep geldiğini ifade ederek, bunun gerçekleştirilebilmesi için talebin mülk sahiplerinden gelmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan da kamu binalarının denetlenmesiyle ilgili bir talep geldiğini bildiren Adanır, yapılan görüşmede önce okulların ve hastanelerin, daha sonra da diğer kamu binalarının denetlenmesi gerektiğini söylediklerini açıkladı.

Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın belediyelere denetim yetkisi verdiğini anımsatan Adanır, bu mekanizmanın çalıştırılmasının önemine işaret etti.

Vadilili: Deprem KKTC’de 4-6 şiddetinde hissedildi

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili de toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki depremler hakkında bilgi verdi, Türkiye’deki 10 ilde ve Suriye’de 10-11 şiddetinde hissedilen depremlerin KKTC’de 4-6 şiddetinde hissedildiğini ifade etti.

Sismik olarak aktif olan Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kuzey kolunun İskenderun Körfezi üzerinden Misis- Girne zonuna bağlanırken, güney kolunun Karasu tektonik çöküntü alanında Ölüdeniz Fay Zonuna birleştiğini ifade eden Vadilili, Misis-Girne yayının sismik boşluk olarak tanımlandığını söyledi.

Vadilili, “Doğu Anadolu Fayı'nın etkisinde bulunan Misis-Girne Yayı adamız için dikkat edilmesi gereken bir durum arz etmektedir” dedi.

Afrika plakasının Anadolu plakası altına daldığı hat boyunca gelişen ve Güneyde kalan Kıbrıs yayının ise ana tektonik yapı olduğunu anlatan Vadilili, 1996 ve 2002’de 6,9 ve 6,6 büyüklüklerinde yarattığı deprem ile Kıbrıs yayının da ciddi mesajlar verdiğini anımsattı.

“Adamız çok ciddi deprem kuşaklarının etkisi altında”

“Adamız çok ciddi deprem kuşaklarının etkisi altındadır” diyen Vadilili, konuyla ilgili sorular üzerine bölgede 7,5-8’e varan bir depremin meydana geleceğinin aşikâr olduğunu ifade etti.

“Bin yıllardır aktif olmayan fay hatları mevcuttur. Bunların takibi yapılmalıdır” diyen Vadilili, “Bölgemizde 7,5-8 büyüklüğünde bir depremi her gün olacakmış gibi beklemeliyiz” dedi.

Yağcıoğlu: DAÜ de bizimdir

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da konuşmasında bizzat Adıyaman'daki İsias Otel’deki çalışmalara gittiğini, KKTC vatandaşlarının bulunduğu enkazın en profesyonel çalışmanın yapıldığı enkaz olduğunu anlattı.

Konuşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) yapılan eleştirilere de değinen Yağcıoğlu, “DAÜ de bizimdir, KTMMOB da bizimdir. Sizden de ricam lütfen bu tartışmayı kavgaya dönüştürecek haberlerden kaçınalım” dedi.

Kendileri KTMMOB olarak enkaza gitmek için yol ararken, DAÜ tarafından KTMMOB’ye ulaşıldığını ve DAÜ’nün de bölgeye gitmeye çalıştığını öğrendiklerini kaydeden Yağcıoğlu, “DAÜ’nün bölgeye gitmek istemediğine hiçbir Kıbrıs Türkü inanmaz” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda insanın da kendilerine, binalarının durumuyla ilgili bilgi almak için ulaştığını dile getiren Yağcıoğlu, projesi elinde olanların ilgili mühendise başvurabileceğini, olmayanların dışarıdan hizmet alabileceğini anlattı.