Gürcistan’a gideceklerdi

Türkiye'de meydana gelen depremde iki sarsıntıda yıkılarak KKTC kafilesinden 35 kişiye mezar olan

Adıyaman'daki İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt ile şirket ortakları Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek Gürcistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

Tutuklanan 4 sorumlu hakkında adli işlem başlatılırken, Adıyaman Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili basında ve kamuoyunda yanlış bilgilerin aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."

İsias Otel gerçeği

Adıyaman’daki depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC kafilesinden 35, Türkiye Rehberler Birliği üyesi 27 kişiye mezar olan İsias Otel’le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı.

En büyük hissedar Ahmet Bozkurt’un öncülüğünde, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Bilge Açık ve Seda Zeren ortaklığında 2021 yılında faaliyete geçirilen otelin daha önce apartman olduğu belirtilmişti.

İki apartmanın birleştirildiği, kolonların kesildiği ifade edilirken, otelin sahibi ve hissedarlarının kayıp olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ancak bir süre sonra tekrar faaliyete geçtiği ortaya çıkmıştı.