Bir yıllık gelir hedefi bir milyar

Kamu ve özel sektör çalışanlarıyla emeklilerin maaşlarından yüzde bir ile 5 oranında kesinti yapılmasını öngören kararın ardından dün de sigaranın paketine ve alkolün litresine bir lira zam geldi. Önceki gün açıklanan ‘Deprem Fonunda’ toplanacak paralar, Gazimağusa’ya spor salonu, hayatını kaybeden sporcularımızın anısına heykel, Türkiye’deki depremzedelere bin adet konteyner konut gibi yardımlarda kullanılacak.

Sigara ve alkollü içeceklerden elde edilecek gelirler ise KKTC genelinde yolların iyileştirilmesi ve aydınlatılması amacıyla kullanılacak. Alınan kararları dün canlı yanında Diyalog TV’ye (Tv2020) değerlendiren Başbakan Ünal Üstel; deprem fonu için bir yılda bir milyarlık gelir hedeflendiğini açıkladı. Üstel; sigara ve alkole getirilen birer liralık zam ile bir yılda 85 milyon lira toplanacağını ifade ederken; elde edilen gelirleri ve harcama listesini düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Çocuklarımızın hepsini görev şehidi ilan ettik

Başbakan Üstel, deprem felaketinin ardından harekete geçtiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“6 Şubat’tan itibaren önceliğimiz çocuklarımızı kurtarmaktı ve elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Yaptığımız çalışmalar ışığında çocuklarımızı ülkeye getirdik. Bu çocuklarımıza ülkemizde kalıcı ne yapabiliriz dedik ve deprem fonu altında bir şey oluşturduk. Öncelikle görev şehidi olmaları için yasada değişiklik yaptık. Çocuklarımızın hepsini görev şehidi ilan ettik. Şampiyon Meleklerimizin adını taşıyacak bir spor tesisi ve adlarını taşıyan anıt yapacağız. Yine Anavatanımıza yardım yapmak için KKTC’nin tüm kurum ve siyasi partilerimizle yardımlaşma kararı aldık. Bu kapsamda Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yardım toplanıyor ve her gün 10-15 tır gidiyor.”

“Türkiye’deki depremzedelerin kalacak yeri kalmadı” diyen Üstel, “Bunun için yine İskenderun’da bize gösterilen iki yerden birine bin konut yapmak için protokol imzaladık. Yapacağız” dedi.

Para şeffaf bir şekilde harcanacak

Başbakan Üstel, ülkede depreme karşı önlemler alacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Konut ve diğer işleri yaptıktan sonra fonda para kalırsa önce Sivil Savunma’ ya katkı yapacağız. Yine itfaiyeye katkı yapacağız. Doğal afetlerde itfaiye yetersiz kalıyor. Bir yüksek binaya uzanacak merdivenimiz yok, araçlarımız yeterli değil. Yine depreme dayanıklı olmayan okullarımız çıktı. Biz ve bakanlıklar bu denetimleri başlattı. Bu noktada kalıcı olmasa bile prefabrik okullar yapma kararı aldık. Bu fonda toplanacak para şeffaf bir şekilde buralarda harcanacak.”

Ayda 80 milyon yılda bir milyar lira

Başbakan Üstel, deprem paketi çerçevesinde ayda 80 milyon, bir yılda ise bir milyar TL civarında para toplanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, paranın açıklanan amaçlar için kullanılacağını söyledi. Üstel, paraların nerelere harcandığına dair her ay şeffaf bir şekilde halka açıklama yapılacağını ifade etti.

Komite kurulacak

İsias Otel ile ilgili açılan soruşturma hakkında da konuşan Ünal Üstel, süreci yakından takip etmek amacı ile bir komite kurulacağını da söyledi. Bu komitenin hükümet, muhalefet, avukat ve kurum, kuruluş ve ailenin içinde olacağı bir komite olacağını ifade eden Üstel, “Aileyi ve komiteyi Ankara’ya göndereceğiz” dedi.

Sigara ve alkole zam; geliri ülke için kullanılacak

Üstel, Bakanlar Kurulu’nda alınan bir diğer yeni önemli kararın ise, trafik ile ilgili olduğunu söyledi. Üstel, “Her gün üzücü kazalarla karşılaşıyoruz. Ana arterlerde ışıklandırma yeterli değil. Bunun için, sigara ve alkole bir artış yaptık. Alkolün litresine ve sigaranın da paketine bir TL zam yapıldı” diye konuştu. Üstel, alkol ve sigaraya yapılan bu artışla bir yılda 85 milyon TL gelir elde etmeyi düşündüklerini söyleyerek, buradan elde edilecek gelirin öncelikli olarak yollardaki ana arterlerin aydınlatılmasında kullanılacağını söyledi.

İlaç eksikliği de giderilecek

Öncelikli olarak yolların aydınlatılması, eksik çizgiler varsa onların yapılacağını söyleyen Üstel, yine ilaçta yaşanan sıkıntının da gündemde olduğunu ve yine bu fonda toplanan paranın ilaç eksikliğinin giderilmesi için de kullanılacağını kaydetti.

15 milyon toplandı

Ekonomik örgütlerin kurdukları platform ve prefabrik evler çerçevesinde bugüne kadar 15 milyon TL para topladığını da söyleyen Üstel, her bir konteynerin yani prefabrik evin 9 bin 500 dolara yani 180 bin TL’ye mal olduğunu da açıkladı.

Maaşını bağışladı

Üstel ayrıca siyasilere maaş bağışı çağrısı da yaptı ve kendi maaşını da bağışladığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023, 10:45