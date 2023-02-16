Ekonomik durum değerlendirildi

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Paul Hilbers’in, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu haber verildi.

Hilbers’in Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis tarafından kabul edildiğini yazan Politis gazetesi, Hilbers’in Petridis’le görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın son yıllarda, küresel makroekonomik istikrarsızlık yaşanan bir dönemde kaydettiği dikkat çekici performansın özellikle önemli olduğuna işaret ettiğini iletti.

Gazeteye göre, açıklamasında, Rum ekonomisinin artık istikrarlı bir yola girdiğini ve yapısal olarak değiştiğini ifade eden Petridis ise, Hilbers’in yaptıkları görüşmede, Güney Kıbrıs ile IMF arasında son yıllarda var olan çok önemli ve yaratıcı işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirttiğini aktardı.

Hilbers’in kamu borcunun düşmesinin, kamu maliyesinin düzeltilmesinin aynı zamanda Rum kesiminin son yıllarda kaydettiği kalkınma temposunun kayda değer bulduğunu belirten Petridis, bizzat IMF’nin öngörülerini de yalanladığını kaydetti.

Konuşmasında aralarındaki işbirliğinden ötürü Hilbers’e teşekkür eden ve bu işbirliğinin hükümetin değişmesiyle birlikte devam edeceği güvencesi de veren Petridis, Rum ekonomisinin artık istikrar yoluna girdiğini ve yapısal olarak değiştiğini belirterek, bunun devam edeceğini, çünkü Güney Kıbrıs’ta ekonomi politikasıyla ilgili bir devamlılık olduğunu, aynı zamanda 2030 vizyonu adında, uzun vadeli bir plan bulunduğunu sözlerine ekledi.