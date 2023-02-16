500 bin Euro bağışlandı

Rum yönetimi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 500 bin Euro’luk maddi yardımda bulunma kararı aldı.

Rum medyası, yardım kararını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıkladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu, Anastasiadis başkanlığında depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladığı toplantıda, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 500 bin Euro tutarında yardım yapılması kararı aldı.

Kararı açıklayan Anastasiadis, ödeneğin Bakanlar Kurulu prosedürleri aracılığıyla serbest bırakılacağını söyledi.

Rum meclisinde bayraklar yarıya indi

Öte yandan Rum Meclisindeki bayrakların, geçtiğimiz hafta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili yasın işareti olarak yarıya indirildiği haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak, Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ve meclis üyelerinin, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybetmesinden duydukları büyük üzüntüyü ifade ettiklerini yazdı.

Açıklamada, duyulan derin yasın işareti olarak Meclisin bayraklarının yarıya indirildiği ve tüm Meclis üyeleri adına Kıbrıslı Türklere içten başsağlığı dileğinde bulunulduğu kaydedildi.