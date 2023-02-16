Bir günde iki gemi

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde can kayıplarının yanı sıra yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Depremzedelerden bazıları KKTC’de yaşayan yakınlarının yanına gelirken, 200 kişinin Girne Limanı’ndan giriş yaptığı belirtildi.

Afet bölgelerinden gelen 200’ü aşın kişi de dün Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı. Ancak yoğun gelişlerden dolayı altyapı ve personel yetersizliği bulunan Gazimağusa Limanında sıkıntı yaşandı. Sabah saatlerinde ardı ardına gelen iki yolcu gemisi limanda sıkışıklığa neden olurken, depremzedeler uzun süre kuyrukta bekledi. Diyalog muhabirine konuşan yolcular, muhaceret işlemi yapan görevli sayısının az olması nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını belirtti. Yolcular, gelmeye devam edecek olan depremzedelerin de olduğunu hatırlatarak, “önümüzdeki günlerde daha kalabalık kafileler gelecek, giriş işlemlerini gerçekleştiren personel sayısı arttırılmazsa liman kilitlenir” şeklinde konuşarak yetkilileri uyardı.

Şenkul yardım çağrısı yaptı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da önceki gün yaptığı açıklamada bir hafta içinde 200 civarında depremzedenin Girne’ye geldiğini ifade etmişti. Şenkul, depremzedelerin yardım talebini karşılamak için yardımların hız kesmeden Girne Belediyesi’ne ulaşmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını dile getirmişti.

