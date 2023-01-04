Bu görev hükümete düşüyor

Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de toplanan Genel Kurul’da dün; 43 Milyon 949 Bin 900 Türk Lirası olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı, 82 Milyon 277 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Hukuk Dairesi, 103 Milyon 400 Bin Türk Lirası olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri görüşülerek onaylandı.

Genel Kurul’da ilk olarak 43 Milyon 949 Bin 900 Türk Lirası olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesi ele alındı.

Yapılan oylamada, Sayıştay Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, 82 Milyon 277 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Hukuk Dairesi, bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Hukuk Dairesi bütçesi de oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından, 103 Milyon 400 Bin Türk Lirası olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.



Barçın: Kurumun giderleri Türkiye’den karşılanıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi görüşmelerinde CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşma yaptı.

Barçın, Sivil Savunma bütçesinin tüm giderlerinin TC’den karşılandığını dile getirerek, bütçenin birçok kaleminin sıfır göründüğünü kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıksız ilişkiler kuruldu" diyen Barçın, bu ödeneklerin siyasal araç olarak kullanılmasından dolayı ilişkilerin "sağlıksız" olduğunu söyledi.



Toros, ulaşımdaki sorunlara dikkat çekti

Meclis Genel Kurulu'nda, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından , 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başlandı.

Bakanlık bütçesi üzerine ilk konuşmayı CTP Milletvekili Fikri Toros yaptı.

Toros, ekonomide ulaşım ve ulaştırmanın önemine dikkat çekti ve ülkede izolasyonlar nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunların halen çözüme ulaşmadığını kaydetti.

Havaalanının henüz hizmete açılamadığını dile getiren Toros, havaalanı için sürekli açılış tarihleri paylaşıldığını fakat bir türlü gerçekleşmediğini söyledi.

Ercan Havaalanı terminalinin en erken zamanda açılmasının herkesin temennisi olduğunu belirten Toros, bu havaalanında sadece iki havayoluna hizmet edecek olmasından dolayı ülkenin turizmine cevap verilemeyeceğini kaydetti. Hükümetin Ercan Havaalanı ile ilgili ivedi kararlar alması gerektiğini dile getiren Toros, havaalanın uluslararası alanlara açılması gerektiğini belirtti.

85 milyon nüfuslu Türkiye’den Ercan havaalanına sadece yedi şehirden uçuş olduğunu dile getiren Toros, bu seferlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığının Ercan havaalanının bir an önce açılmasını sağlaması ve ek uçak filosunun temin edilmesi gerektiğini dile getiren Toros, bakanlığın uhdesinde olan deniz limanları konusunda da limanlarda siyasi sorunların yanı sıra kapasite ve standart erişimi yönünde geri olunduğunun bilindiğini kaydetti.



Limanlarda durum içler acısı

Limanların kamu özel işbirliği ortaklığında özelleştirileceği söylendiğini dile getiren Toros, ihtiyaçların yapılması konusunda hiçbir fizibilite ve proje çalışması yapılmadığını belirtti.

Girne Antik limanının restorasyonu konusunda da bir otorite karmaşası yaşandığını dile getiren Toros, bu karmaşadan dolayı limanda beklenen ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılamadığını kaydetti.

Girne Antik limanında güçlü irade ortaya konulması gerektiğini dile getiren Toros, Girne limanının restore edilmemesi halinde büyük sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

Mağusa limanında acil ihtiyaçlar olduğunu söyleyen Toros, orada teknik teçhizat sorunu ve boşaltma kapasitesi sorunu olduğunu kaydetti.

Mağusa limanının da uluslararası standartlarda olmamasından dolayı birçok sorun yaşandığını dile getiren Toros, limanda en erken zamanda var olan sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.



Erhürman: Sözleşmenin başlangıç tarihi ne zaman?

CTP Milletvekili ve Genel Başkan Tufan Erhürman da, Ercan havaalanında yaşananların önemli olduğunu dile getirerek, kamu- özel anlaşmasında sözleşmenin başlangıç tarihinin ne zaman olduğunun tartışıldığını söyledi.

Böyle kamu özel ortaklı olmayacağını dile getiren Erhürman, böyle bir sözleşmenin yapılamayacağını kaydetti ve meselenin, sözleşmenin ciddiyetle yapılmamasından dolayı gelecek gelirin de sürekli ötelenmesi olduğunu kaydetti.

Turizm bakanının bu kürsüden çıkıp konuşacağını fakat mendirek işinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında olmasının söylendiğini dile getiren Erhürman, mendirek meselesinin yıllardır çözülememesini eleştirdi.

"Bu zihniyet ve bu ciddiyetsizlikle gidilmesi halinde işlerin gelinen noktadan daha kötüye gideceğini" dile getiren Erhürman, akıl almaz söylemlerin yapıldığını kaydetti.



Turizmde bile milliyetçi söylemler…

Turizmde 2025 yılı konuşulduğunu fakat burada milliyetçilik söylemleriyle sorun yaratıldığını dile getiren Erhürman, bugünkü konjenktörde hiçbir şeye güvenilmediğini fakat atışın da serbest olduğunu belirtti.

Meselenin plan program ve ciddiyet meselesi olduğunu dile getiren Erhürman, yollarda aydınlatma sorunu olduğunu ve bunun çözümünün olması gerektiğini kaydetti.



Baybars: Ercan doğru bir hamle…

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da konuşmasında, bakanın istikrarlı ve ülkenin ihtiyacı doğrultusunda açıklama yapması; ötekileştirişi açıklama yapmaması gerektiğini kaydetti.

Toplumun yapabilecekler üzerinden değerlendirme yaptığını dile getiren Baybars, ülke için Ercan havalimanının kamu özel işbirliği açısından doğru bir hamle olduğunu belirtti.

İhale şartnamesi ve ek sözleşmelerle sıkıntıların bu noktaya geldiğini dile getiren Baybars, tekrardan Ercan havaalanına yapılan sözleşmenin ne aşamada olduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti.

Ercan havaalanının bitmesi ile birlikte kategori yükselmesi olacağını dile getiren Baybars, havaalanında en önemli konuların özel güvenlik, polis ve gümrük görevlisi olduğunu belirtti.



Havaalanının çalıştırılması ve faaliyete başlaması için çalışmaların yapılıp yapılmadığını soran Baybars, smart binası ve Ercan kule ile ilgili yeni çalışmanın yapılıp yapılmadığını sordu.

Baybars, devletin de Ercan havaalanı ile ilgili yükümlülüklerini yapmadığını dile getirdi.

Kaçak taşımacılıkla ilgili yasaya el atılması gerektiğini dile getiren Baybars, T izinleri konusunda da bilgi istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı. Meclis Genel kurulu, 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen bütçeyi onayladı.

Hamzaoğulları: Kaçak taşımacılık önlenmeli

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde söz alarak, sol direksiyon, otobüs şoförlerinin profesyonel ehliyete geçmesi, kaçak taşımacılık konularına değindi, Güney Kıbrıs’a geçişlerde taşımacılıkta yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Hamzaoğulları, otellere verilen “T” izinlerini eleştirerek, ülkede yıllardır taşımacılık sektörüne gereken önemin verilmediğini, taşımacılığın eski araçlarla yapıldığını, çünkü araçları yenileyemediklerini kaydetti.

Arıklı: Şubat-Mart’ta Ercan’da test uçuşları başlyayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, bakanlık bütçesinde tavsiye nitelikli konuşmalara teşekkür ederek, ilk olarak Ercan Havalimanı konusuna değindi.

Açılışı ile ilgili tarihler verdiğini, çünkü Ercan Havalimanının fiziki halinin bittiğini, ancak teknik cihazların yerleştirilmesinin kaldığını belirten Arıklı, cihazların geldiğini, montajlarının başladığını ve Şubat ortası gibi test uçuşlarına başlayacaklarını, tarih vermesiyle firmayı sıkıştırdığını ve açılış süresinin gecikse de en geç Mart’a kadar test uçuşlarına başlayacağını söyledi.

Arıklı, Ercan Havalimanından 2022 yılında 270 milyon TL civarı gelir elde edildiğini, 330 milyon Euro yatırım yapıldığını ve maliyeye geride kalan yıllarda ciddi bir kaynak girdiğini ifade etti. Arıklı, gecikmeler yaşandığını ancak Ercan bitince Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Büyük havalimanına eşit olan ve yıllık 300 milyon TL civarında gelir getiren bir havalimanına sahip olacaklarını kaydetti.

Doğrudan uçuşlara da değinen Arıklı, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptıklarını başvuruları aldıklarını ancak Rusya’nın baskılarına maruz kaldıkları için bu uçuşları ertelediklerini ifade ederek, bunun sadece kendilerine bağlı olmadığını dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Fikri Toros ve Devrim Barçın’ın ardından CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay söz aldı.

