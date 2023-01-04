TMK’ya kaynak sağlanmalı

Özlem ÇİMENDAL

CTP Milletvekili Fikri Toros bütçe görüşmeleri sırasında; KKTC’de büyümekte olan yabancı sermaye akışı ve bunun ülke ekonomisine yararlı geri dönüşümünün nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu.

Toros, “Bu tabancı sermaye buraya turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörü vasıtasıyla geliyor. Ayrıca güneyden kuzeye gelmektedir” diyerek şunları kaydetti:

“Özellikle inşaat sektörüne gittikçe artan ilgi gösteren Rus, Ukrayna ve birtakım Kafkas ülkelerinden gelen sermaye vardır. Bu pazarları Rusya’ya ambargo ve yaptırım uygulamayan Türkiye en iyi şekilde değerlendirmektedir. KKTC de bundan nasibini bol bol almaktadır.”

Sosyal konut uyarısı

Toros, 35 sektör kolunu besleyen inşaat sektöründe, bu kadar büyük sermaye KKTC’ye gelirken, devletin bundan nasıl bir pay aldığını da sorarak şunları söyledi:

“Kamu bütçesi gelirleri bundan nasıl istifade ediyor? Ekonomi Bakanlığı bu inşaat sektörüne yönelen yabancı sermaye kanalının daha da genişletilmesi, Kıbrıslı Türk çalışanların ve KKTC kamu maliyesinin daha çok menfaatine olacak şekilde birtakım politikalar üretmekten neden kendini men ediyor. Ben iktidarda olsaydım bu kadar büyük sermaye akarken, sosyal konut ihtiyacımı karşılayacak politikalar, TMK’ya yönelik bir gelir elde ederdim, buradaki emek piyasasının karşılaşmakta olduğu alım gücüne ilişkin sorunların çözümüne yönelik de politikalar üretirdim.”