TIR’a gizledi, ülkeye soktu

Hüseyin ÇİÇEK

Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı “Siper Operas-yonu” kapsamında Güzelyurt’ta ele geçirilen 19 tabanca, şarjörler ve 9 adet canlı mermi ile ilgili soruş-turma kapsamında tutuklanan S.A. (E-42) dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında olgular aktarılarak, ek süre talep edildi. Duruşmada zanlının ifadesinde kullanımında bulunan TIR’a gizlediği 48 silahı ülkeye soktuğunu itiraf ettiği açıklandı.

Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde KKTC'ye çok sayıda silah getirildiğine dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, yapılan Siper Operasyonu'nda ilk etapta H.A.’nın tutuklandığını ve tasarrufunda 11 adet silah, 11 şarjör ve canlı mermi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olarak Y.S.’nin de tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye silah toplam 19 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Bostancı’da kurumuş su kuyusunda plastik aksamları zarar görmüş 8 adet silah daha ele geçirdiklerini ifade etti. Polis memuru; toplam silah sayısı 19'a çıkarken, zanlıların cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu tabancaları Lefkoşa’da S.A.’dan aldıklarının belirlendiğini söy-ledi. Polis, S.A.’nın aranan şahıs ilan edildiğini, 22 Kasım tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakaladığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, zan-lının bu süre içerisinde gönüllü ifade vererek, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 2 ayrı seferde toplamda 48 adet tabancayı kullanımındaki UL 445 plakalı TIR’ın ön yolcu koltuğu kısmına naylon poşet içerisinde saklayarak gizlice Gazimağusa Limanı’ndan KKTC’ye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Telefonu incelemede

Polis memuru; zanlının kullanımındaki cep telefonunun bilişim emri gereği PGM’ye bağlı DATA İncele-me Şubesi’ne teslim edildiğini ve incelemenin sürdüğünü ifade etti. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın çok kapsamlı sürdüğünü belirten polis, silahların bir kısmının diğer zanlıların tasarruflarında bulundu-ğunu ancak, halen bulunmayan emareler olduğunu söyledi. Savunma avukatının sorusu üzerine zan-lının ifadeleri doğrultusunda tahmin edilen toplam silah sayısının 48 olduğunu ancak bunlardan sade-ce 19’unun bulunduğunu ifade eden polis, soruşturmanın selameti açısından zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti. Savunma avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlıdan ifadenin gönüllü değil tehditle alındığını savundu. Mahkeme; zanlı hakkında iki gün tutukluluk emri verdi.