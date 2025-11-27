Tedavide ihmal iddiası

Ayağını burktuktan 18 gün sonra 45 yaşında hayatını kaybeden Ekrem Güngör’ün ölümünde doktor ihmali olabileceği belirtildi. Adli ölüm soruşturması kapsamında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı M.Y, “tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ayağını burkan Göngör’e ilaç tedavisi uygulamadığı, bu nedenle vakanın ölümle sonuçlanmış olabileceği belirtildi.

Yıllar süren soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılan doktor teminatla serbest kalırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, Ekrem Güngör’ün 19 Ağustos 2018 tarihinde Değirmenlik bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada sol ayağını burktuğunu, aynı gün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti. Polis, Güngör’e acil serviste müdahale edildiğini ve ayağına atel takıldığını ifade etti.

Polis, olaydan beş gün sonra Güngör’ün yeniden aynı hastaneye gittiğini, bu kez atelin çıkarıldığını ve ayağına alçı uygulandığını aktardı.

Polis, Güngör’ün 9 Eylül 2018’de kontrol amacıyla hastaneye tekrar başvurduğunu, muayenesinin zanlı tarafından yapıldığını söyledi.

Polis, Güngör’ün kontrol muayenesinin ardından aynı gün evinde bulunduğu sırada aniden fenalaşarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölümün ardından adli soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede, Güngör’ün zanlı tarafından ilaç tedavisi uygulanmaması nedeniyle ölmüş olabileceğine ilişkin kanaatin Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından ortaya konulduğunu ifade etti.

Polis, zanlının bu süreçte yurt dışında bulunduğunu, bu nedenle işlem yapılamadığını, zanlının ülkeye giriş yaptığı 24 Kasım’da soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Zanlının soruşturmaya etki etme olasılığının bulunmadığını belirten polis, mahkemeden teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

