İşlemler başladı

Ülke genelinde hafta sonu gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Lefkoşa, Gönyeli ve Alay-köy’de tespit edilerek, tutuklanan 11 yabancı uyruklu şahıs, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığı ancak henüz ta-mamlanmadığı belirtilerek, 8 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru; 22 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi kapsa-mında yapılan muhaceret kontrolleri sırasında, P. J. A.’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1089 gündür, N. G. B.’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 724 gündür, U. C. D.’nin 30 Nisan 2025 tari-hinden itibaren 206 gündür ve R. E.’nin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 358 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis memuru; aynı gün saat 16.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde Kılıçlar Pansiyonu önünde yapılan kontrolde, İ. K. isimli şahsın 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren 2 bin 15 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis me-muru; saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan bir apartman adresinde tespit edilen Bangladeş uyruklu M. A. M. U.’nin 29 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 178 gündür, M. A.’nın 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 454 gündür ve M.A. isimli şahsın 4 Mart 2025 tarihinden itibaren 264 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Gece kulübünde 3 kişi yakalandı

Polis, aynı gün saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde yapılan muha-ceret kontrolünde, Bangladeş uyruklu M. P. U.’nun 6 Eylül 2023 tarihinden itibaren 808 gündür, M. S. H.’nin 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 120 gündür ve M. A. H.’nin 3 Aralık 2024 tarihinden itiba-ren 354 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini ifade etti.

Polis memuru; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.