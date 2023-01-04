İki sevgili tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gece aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Ender Mustafa Özkan ve İlcan İsmail’in tasarrufunda toplamda 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 3 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ele geçirdi. Ayrı ayrı operasyonlarla yakalanan iki sevgili dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Önce Ender yakalandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Ocak 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, mahkeme huzurunda bulunan zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ilk olarak zanlı 1 Ender Mustafa Özkan’ın, 23.15’te, bir sitenin park alanında aracı içerisinde tespit edildiğini söyledi. Özdesoy, zanlı üzerinde yapılan arama sonucu, iç çamaşırında bir poşet içerisinde, 3 adet MDMA(extacy) türü uyuşturuculu hap ile 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

İlcan yolda durduruldu

Polis, zanlı 2 İlcan İsmail’in, 3 Ocak 2023 saat 00.20’de, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, kullanımındaki araç ile seyir halinde tespit edildiğini ve aracın durdurulduğunu anlattı.

Özdesoy, aracın sürücü koltuğunda, uyuşturcu ile karışık ucu yanık bir adet sarma sigara, paspasın altında poşet içerisinde 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve zanlının giydiği ceketin sol cebindeki paket içerisinde 7 gram hintkeneviri türü uyuşurucu madde bulunduğunu açıkladı.

Tony’den almış

Polis, zanlı 1 Ender Mustafa Özkan’ın gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu maddeleri ismini Tony olarak bildiği Nijeryalı bir şahıstan aldığını ve bir kısmını sevgilisi olan zanlı 2 İlcan İsmail’in aracında unuttuğunu itiraf ettiğini, zanlı 2 İlcan İsmail’in de, konu uyuşturucu maddeleri sevgilisinin aracında bıraktığını ve polisi fark etmesi üzerine gizlemek amacı ile bir paketini cebine attığını itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.