Eğlence ‘Fora’

Merit Park Hotel’de uzun süredir hizmet veren, tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın rakipsiz mekanlarından biri olan Fora Balık Restoran dolu dolu yeni yıl programıyla misafirlerini ağırladı.

Muhteşem bir fasıl ile start verilen gecede misafirler kendilerini müziğin eşsiz ve büyülü gücüne bıraktılar. Yıl başına özel zenginleştirilmiş menüsüyle misafirlerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakan Fora Balık Restoran uzun süre dillerden düşmeyecek programı ile misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

Fasılın ardından, bir yıl başı geleneği olan oryantal show sergilendi. Parlak kostümü ve kıvrak dansları ile yeni yıl ruhunu sonuna kadar yaşatan oryantal, misafirlerinde eşlik etmesiyle geceye renk kattı.

Gecenin büyük sürprizlerinden biri de, güzel sesi ve birbirinden muhteşem şarkıları ile sahne alan Ayşen Barışsal oldu. Repertuvarında yer verdiği birbirinden özel şarkıları seslendiren sanatçı misafirleri coşturdu.

Zengin yeni yıl programı ile 2023 senesine merhaba diyen Fora Balık Restoran, misafirlerine unutulmayacak bir gece yaşattı.

