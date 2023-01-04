Nağmeler dile geldi

Sahnelerin sevilen sanatçısı Alya, Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence mekanlarından Maxim Royal’ın 7’nci yılına özel hazırlanan salonda, hayranları ile birlikte 2023 yılına merhaba dedi.

Oscar Morris imzalı bir kısa bir elbise giyen sanatçı izleyenlerini adeta büyüledi. Son zamanların dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Alya enerjisiyle seyircilerinden tam not aldı. Şarkıcı yeni yılda bir single ile sevenlerinin karşısına çıkacağının da müjdesini verdi.

Alya’dan önce sahne alan Ceren Özdemir’de darbuka showuyla izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Alya ile birlikte şarkılara tempo tutan Maxim Royal misafirleri 2023’ü coşkuyla karşıladı.