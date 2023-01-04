Başkan sözünü tuttu

Girne Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı canlı yayımlandı.

Dün yaklaşık bir buçuk saat süren Belediye Meclisi toplantısında, oybirliği ile Haşim Yücel Asbaşkan, Hüseyin Çakır Asbaşkan Yardımcısı görevlerine seçildi.

Açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un seçim döneminde başkan seçildiği takdirde meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanacağı sözü verdiği hatırlatıldı.