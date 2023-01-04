‘Aldım ama para yok’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün ilginç bir sahtekarlık olayı yaşandı. Veteriner kliniğine giden ve 2 bin 100 TL değerinde çeşitli ürünler alan Ayoola Olaoluwa Ijaola, T.T isimli kişiye, “Şu an yanımda para yok, evime gidelim size orada ödemeyi yapayım” dedi.

Zanlıya inanarak evine kadar bırakan T.T, burada hayatının şokunu yaşadı. Araçtan inerek eve giren zanlı, “Size verecek param yok” diyerek hızlıca kapıyı kapattı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 2 Ocak 2023 tarihinde zanlı Ayoola Olaoluwa Ijaola’nın, Göçmenköy'de faaliyet gösteren "Animax" isimli veteriner kliniğinden toplam değerleri 2100 TL olan bir adet köpek maması, bir adet köpek gezdirme ipi, 2 adet köpek kıyafeti, bir adet köpek taşıma kafesi, bir adet köpek yatağı ve bir adet ışığı parası olmadığı halde alarak, T. T'e parasının evinde olduğunu ve ödemesi için kendisini Gönyeli’deki ikametgahına bırakmasını istediğini anlattı. Polis, zanlının, evine geldiğinde, bahse konu eşyalar ile birlikte ikametgahı içerisine girerek, “Size verecek param yoktur” deyip, kapıyı kapatmak suretiyle sahtekarlıkla mal temini ile sirkat ettiğini açıkladı.

Eşyalar evinde bulundu

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında yapılan aramada bahse konu tüm eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının Nijerya uyruklu olup halen aktif öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Veteriner kliniği polise teşekkür etti

Öte yandan ilginç olayın yaşandığı ve canlarıyla tehdit edildiklerini söyleyen Animax Veteriner Kliniği işletmecileri polise teşekkür etti. Facebook sayfalarından paylaşım yapan Animax Veteriner Kliniği şu açıklamada bulundu: “Dün kliniğimizden 2 bin 100 TL’lik yatak, mama, kıyafet vb petshop malzemesi alıp ödemeyen votka şişesi ile ‘Kafamıza vurup öldürmek ile’ tehdit eden bu şahsı Lefkoşa polisimizin akşamına bulup sabah mahkemeye çıkarmasını tebrik eder ve gösterdikleri ilgi alaka için sonsuz teşekkür ederiz.”