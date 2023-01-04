Arap Star Girne’yi salladı

Yeni yıl coşkusunu Merit Royal Otelleri’nin büyülü dünyasında yaşamak için adamıza gelenler, birbirinden ünlü isimlerle 2023’e merhaba dedi. Arap ülkelerinin starı olarak bilinen ünlü şarkıcı ve söz yazarı Saif Nabeel, Merit Royal Otel’de unutulmaz yılbaşı kutlamasına imza atan isimlerden biri oldu.

Repertuvarında, kendi şarkılarının yanı sıra ülkesinde ve diğer Arap ülkelerinde popüler olan şarkılara da yer veren ünlü star, gelen onlarca istek parçayı da seslendirerek hayranlarından yoğun alkış aldı. Iraklı sanatçı Saif Nabeel’in birbirinden güzel hareketli şarkılarıyla gece boyunca dans eden misafirler, yeni yıla coşkuyla girdi.

En hit parçası olan ve listelerde 470 milyon izlenme oranı yakalayan “Ashq Mot” şarkısını söylemeye başladığında eğlence doruğa çıktı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Nabeel, hayranlarına mikrofon uzatıp onlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yılbaşını sahnede ve sevenleriyle birlikte kutlayan ünlü şarkıcı; “Merit Royal Otel’de yeni yıla sizlerle birlikte girdiğim için çok mutluyum. En kısa sürede tekrar buluşabilmek dileğiyle” dedi.



