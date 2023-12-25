Bir yuvayı karattı

Suna ERDEN-Hamit Er

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Hit Bit isimli iş yerinde meydana gelen Ayça Alav cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Polisin araştırmaları devam ederken, cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kamerunlu Brayn’ın 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı ve bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı, ayrıca bir başka Kamerunlu ile ortak hareket ettiği öğrenildi.

Kamerunlu personelin, Alav’ın eşinin yurt dışında olmasını fırsat bildiği ve cinayet planını devreye soktuğu belirtildi. Brayn’ın bir bahane bularak, Alav’ı Vakıflar Çarşısı’ndaki Hit Bit’e çağırdığı, orada arkadaşıyla birlikte genç kadının ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak, öldürdüğü kaydedildi.

Yarım saatte öldürdüler

İncelenen kamera görüntülerinde Alav’ın saat 14.30 sıralarında döviz bürosundan çıkıp, Hit-Bit’e gittiği, Brayn’ın ise saat 15.00 sıralarında Hit Bit’ten çıktığı ve Alav Döviz’e gittiği görülürken, sadece genç kadının çantasındaki ve yazar kasada duran paraları alabildiği bilgisi elde edildi.

Katil zanlılarının toplu paranın muhafaza edildiği kasaya açamadığı öğrenildi.

Diplomatik girişimler sürüyor

Olayın ardından Pakistanlı Saddam Hüseyin ve Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun yardımıyla Lefkoşa’dan Akıncılar bölgesine giderek, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtıkları tespit edilen katil zanlılarının iadesi için diplomatik görüşmeler sürerken, Rum polisinin henüz şahıslara ulaşmadığı öğrenildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Katil zanlılarının yakalanması için girişimler sürerken, acımasızca öldürülen Ayça Alav dün son yolculuğuna uğurlandı. Alav için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Alav’ın esnaf dostları ve sevenleri katıldı.

Evli ve bir kız çocuk annesi Alav’ın cenaze töreninde sevenleri gözyaşı döktü, güçlükle ayakta duran eşi Eren Alav, taziyeleri kabul etti.

Ayça Alav’ın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.