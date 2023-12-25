17 gün direndi

Girne’de 8 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 85 yaşındaki Ahmet Güzan, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. Böylelikle 2023 yılı 1 Ocak- 24 Aralık tarihleri arasında kazalar sonucu yaşamını yitiren şahıs sayısı 46’ya yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Güzan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, doğu istikametine seyreden Hasan Çaylı (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridinde yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet Güzan’a (E-85) çarpması sonucu olmuştu.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü iki kez mahkemeye çıkarılmış, toplam 7 gün tutukluluk emri alınmıştı. Sürücü, geçtiğimiz Perşembe günü üçüncü kez mahkemeye çıkarılmış, teminatla serbest bırakılmıştı.

Çaylı’nın yeniden tutuklanarak, mahkemeye çıkarılması ve yeni teminat şartları belirlenmesi bekleniyor.

