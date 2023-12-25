Bu ülkenin benzeri yok

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde 23-24 Aralık tarihleri, 20.00-03.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne Güzelyurt ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kontrollerde 5 bin 331 araç sürücüsü denetlenirken, bin 261’i hakkında çeşitli suçlardan dolayı yasal işlem başlatıldı. Toplam 146 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ülkede kaçak yaşam süren yabancı uyruklu 4 kişi de tutuklandı. Bu arada evrak sahtelemeden Lefkoşa polisi tarafından aranan şahıs Huzur Operasyonu kapsamında Girne'de yakalandı.

Lefkoşa’da asayiş tamam

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekânları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam bin 614 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 169’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak olmak üzere, 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde, 59 araç da trafikten men edildi.

Araçta beysbol sopası bulundu

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Bir kişinin; aracında yapılan aramada, beyzbol sopasını kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi ve 170’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanarak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere 327 sürücü trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde, bir sürücü tutuklandı, 22 araç trafikten men edildi.

Girne’de 50 araç trafikten men edildi

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi. 97’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 23’ü alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanarak, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 21’i seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere 276 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Bir sürücü tutuklandı, 50 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 520 sürücü kontrol edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 520 araç sürücüsü kontrol edildi ve 61 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de kaçaklar yakalandı

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 684 araç sürücüsü kontrol edildi. 133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanarak, 9’u emniyet kemeri takmadan, 8’i seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 187 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir sürücü tutuklandı, 12 araç trafikten men edildi.