Bu şebeke çökertilmeli

Suna ERDEN

Girne’de yaşayan emekli bir kadını FETÖ terör örgütüyle korkutarak, 50 bin dolar parasını almaya çalıştıkları iddia edilen Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların kendilerini savcı olarak tanıttığı; 70 yaşındaki kadına FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bankadaki parasının tehlikede olduğunu söylediği aktarıldı. Bankadaki parasını çeken kadının son anda dolandırıldığını anlamasıyla zanlıların amacına ulaşamadığı belirtildi. Zanlıların bağlantılarının araştırıldığı, suçla bağlantılı başka şahısların da olabileceği açıklandı.

Savcı kimliğine büründüler

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Serhan Özcü, 24 Aralık 2021 tarihinde, 70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Özcü, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, söz konusu şahsın parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan 50 bin dolar parasını çektiğini açıkladı.

Polis memuru Serhan Özcü, kadının telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği adreste kendisini bekleyen kişiye parayı teslim etmek üzere gittiğini ve son anda dolandırılmak üzere olduğunu anladığını açıkladı.

Polis memuru, kadının parayı teslim etmeyip olayı kendilerine bildirdiğini ifade etti. Polis memuru Serhan Özcü, kadının ifadesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ’ın dün öğleden sonra tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Özcü, hangi zanlının 70 yaşındaki kadını aradığını, suçtaki rollerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.