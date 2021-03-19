Bu sese kulak verin



Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Çatalköy’de yaşayan beş çocuk babası Hamit Irmak, turizm sektörünün kapanmasıyla işsiz kalanlardan sadece biri.

Coronavirüs nedeniyle çalıştığı otel kapanınca zor duruma düşen Irmak, komşularının yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Küçük ve yıkılmaz üzere olan bir evde ailesiyle yaşam mücadelesi veren Irmak, salgından önce Dome Otel’de çalıştığını ancak son bir yıldır eve ekmek götüremez duruma geldiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Irmak, ara ara günlük işler yaptığını ancak elde ettiği gelirin çok yetersiz olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı tek odalı evin yıkılmak üzere olduğunu da ifade eden Irmak, yardımseverlerden ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Ev eşyalarının bazılarının bozulduğunu ancak tamir ettiremediklerini ifade eden Irmak şunları anlattı;

“Salgından önce Dome Otel’de çalışıyordum. Ancak pandemi nedeniyle 3 yıldır çalıştığım Dome Otel’in faaliyetleri durdu. Neredeyse bir yıldır çalışmıyorum. Ufak tefek bazı işler yapıyorum ancak ara sıra yaptığım işlerle evimin masraflarını karşılayamıyorum. En büyüğü 20 en küçüğü 10 yaşında 5 çocuğum var. Aileme bakamadığım için komşularımın aldığı erzaklar sayesinde geçiniyoruz. Evimiz kira. Son 25 yıldır aynı evde yaşıyorum ve her ay 500 lira kira ödüyorum. Pandemiden bu yana ev sahibim de yaşadığımız zorluğu bildiği için kira talep etmedi.

Ayrıca yaşadığımız ev yıkılıp dökülmek üzere; bakım ve onarım gerekiyor. Birçok eşyamız kullanılamaz hale geldi. Ne bu evi tamir edecek ne de başka yere çıkacak maddi gücümüz yok. Bozulan ev eşyalarını dahi tamir ettiremiyoruz.

Yetkililerden evimizi tamir edebilmemiz için yardım etmelerini bekliyorum. Çocuklarımın daha güzel bir ortamda yaşamalarını istiyorum.”