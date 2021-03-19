Marketten 6 bin 255 TL değerinde mal çaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Şaşkara Markete pencereden girip, 6 bin 255 TL değerinde yüzük, sigara, tütün ile kamera kayıt cihazını söküp çalan Ahmet Akkuş hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Yargılanmak üzere 25 Kasım 2020 tarihinde cezaevine gönderilen sanık Akkuş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 21 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Bektaş Şaşkara’ya ait markete pencereden girdiği; 300 TL madeni para, 550 TL değerinde erkek altın yüzüğü, 475 TL altın kadın yüzüğü, tütün, sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldığı belirtildi.

Hırsızlık olayının ardından başlatılan soruşturmada çevre güvenlik kameralarının incelendiği, sanığın tespit edilerek yakalandığı kaydedildi. Sanığın soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere

25 Kasım 2020 tarihinde cezaevine gönderildiği belirtildi.

Cezalar hem caydırmalı hem ıslah etmeli

Kararı okuyan mahkeme başkanı Nüvit Gazi, hırsızlık suçlarının yaygın olduğunu, bu tür suçlara hem caydırıcı hem de ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade ederken, kamu yararının yanı sıra sanıkların ıslah olmasına yönelik de şartların dikkate alınmasının önemine değindi. Gazi, her davanın kendi olguları içerisinde değerlendirildiğini; sanığın 20 yaşında genç bir suçlu olduğunu, topluma yeniden kazandırılmasının göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Tüm hususları değerlendirdiklerini ifade eden Gazi, sanığı bir yıl süreyle hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.