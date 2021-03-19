İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine İskele’de bir siteye baskın düzenledi. Operasyonda 190 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi; Nijeryalı Omah Clive Peter ile Jersan Leko Etta gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada önce zanlıların aracında uyuşturucu kalıntısı bulunduğu, daha sonra evlerinde arama yapıldığı ve 190 gram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda uyuşturucu satışından elde edilen 6 bin 500 TL paraya da el konulduğu belirtildi.

Araçta kalıntı, evde 190 gram

Mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Osman Üreten, önceki gün zanlı Omah Clive Peter’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. İskele, Boğaz’da bulunan siteye baskın yaptıklarını, Omah Clive Peter ile Jersan Leko Etta’nın site önünde bir araçta tespit edildiklerini belirtti.

Polis memuru Osman Üreten, araçta yapılan aramada uyuşturucu kalıntısı bulunduğunu bildirdi.

Üreten, zanlıların kaldığı ikametgahın arandığını ve yatak odasında, komedin çekmecesinde 8 ayrı foil kağıdına sarılı vaziyette, 190 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplamda 6 bin 500 TL paraya da el konulduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığına işaret eden polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.