Bilgisayar korsanlığı yaptı

Güney Kıbrıs vatandaşı olan ve işlediği suçlardan dolayı 2020 yılında ABD’ye iade edilen 21 yaşındaki bilgisayar korsanı (Hacker) Joshua Epiphaniou, ABD mahkemesi tarafından olarak 12 ay bir gün hapis cezasına çarptırıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Güneyden ABD'ye iade edilen ilk Kıbrıs vatandaşı olan Joshua Epiphaniou, 2014-2017 yılları arasında Lefkoşa’daki yatak odasında reşit olmadığı bir yaşta suç işlemeye başladı.

2017 yılında güneyde yakalanan, 2020 yılında ABD’ye iade edilen Filipin asıllı Joshua Epiphaniou 4 yıldan beridir tutuklu yargılanıyordu.

İddianameye göre, 2014 ve 2017 yılları arasında Epiphaniou, web sitelerini kamuyu aydınlatma tehdidi altında fidye ödemeye zorlamak için bir dizi veri tabanından kişisel verileri çalmak için başkalarıyla birlikte çalıştı.

Daha sonra, e-posta hesaplarına giriş yapmak ve kurbanın web sitelerine, bitcoin ile fidye ödenmedikçe hassas verileri sızdırmakla tehdit eden mesajlar göndermek için yabancı ülkelerde bulunan proxy sunucularını kullandı. Epiphaniou'nun siber suçlarının kurbanları arasında “Atlanta, Georgia'da bir çevrimiçi spor haberleri web sitesi, Irvine, California merkezli ücretsiz bir çevrimiçi oyun yayıncısı, New York, New York merkezli bir donanım şirketi, Innsbrook, Virginia merkezli bir çevrimiçi istihdam web sitesi ve bir Phoenix, Arizona merkezli tüketici raporu web sitesi” yer alıyor.