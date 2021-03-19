Beyzade ÜNALMIŞ

Futbol Federasyonunun daha en başından bu zorlu süreçte yalnız kaldığını ve kimsenin elini taşın altına koymadığını belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, devletin artık bu saatten sonra bu noktaya el atması gerektiğini ifade etti. Federasyonun bu süreçte artık devlete baskıcı olması gerektiğini belirten Dedekorkut, futbolun oynanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini aktardı.

Devlet – federasyon el ele vermeli

Plan ve program yapmadan artık yorulduklarını ifade eden Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, kendisinin şu anda plan yapmadığını, sürecin tamamen netleşmesinden sonra plan yapıp sürece başlayacaklarını ifade etti.

Kimse elini taşın altına koymuyor

Kimsenin elini taşın altına koymadığını, bu işin sadece futbol federasyonu ile bitmeyeceğini hatırlatan Ahmet Dedekorkut, futbol federasyonunu suçlamanın yersiz olduğunu ve bu nedenle devletin de artık bu noktaya ciddi şekilde el atması gerektiğini belirtti.

Elele vererek futbolun başlaması gerekir

Elbette bu noktada federasyonun devlete futbolun oynanması yönünde baskıcı olması gerektiğini belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekörkut, herkesin futbolu çok özlediğini ve devlet ile federasyonun el ele vererek bu süreci başlatması gerektiğini ifade etti.

Futbolun devamından yanayız

Futbolun bu dönem adına oynanmayışının belki de iyi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı ancak futbolun devamını, sağlığı da göz önünde bulundurarak sürdürmek zorunda olduğumuzu belirtti.

Kulüpler ölü dönemde hiçbir şey yapmadı

Bu ölü dönemde birçok kulübün özellikle tesis anlamında hiçbir şey yapmadığını da hatırlatan Dedekorkut, tüm tesislerin döküldüğüne dikkat çekti. Pia – Bella Sahasının buna örnek olduğunu da hatırlatan Ahmet Dedekorkut, ülkede özellikle son dönemde tesislere ve spora verilen değerin çok kötü durumda olduğunu söyledi. Ne olursa olsun bu yılın futbol adına çok önemli olduğunu aktaran Dedekorkut, bu yıl ligin oynanması gerektiğini sözlerine ekledi.