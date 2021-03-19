Aşılama ön planda

Turizm Örgütleri Platformu, sektörde açılım olması için etkin kararların alınması; turizm paydaşları ve halkın yeterli sayıda aşılanmış olması gerektiğini belirtti.

Platform tarafından yapılan açıklamada “Halk tarafından yaygın destek görecek, yeterli tedbirlerin alındığı, turizm paydaşları, halkın göreceli ve yeterli sayıda aşılanmış olduğu bir seviyeye ulaşmak şarttır” denildi.

Açıklamada, turizmin sadece charter seferler düzenlenmek kaydıyla açılmasının mümkün olmadığı, bu konudaki kararın ilgili tüm paydaşların görüşü alınarak verilmesi gerektiği kaydedildi.

Eylemi selamlıyoruz

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR), Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) ve KKTC Kiralık Araba İşletmecileri Birliği’nden (KAİB) oluşan Turizm Örgütleri Platformu (TÖP), turizm sektöründe yapılması gereken açılama ilişkin açıklamada bulundu.

Ortak açıklamada, “ülkede uygulanan sağlık ve ekonomi politikaları arasında yaşanan gel-gitlerin ortaya çıkardığı olumsuz ekonomik koşullara dikkat çekmek, destek ve çözüm talep etmek maksadıyla Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nin 15 Mart 2021, Pazartesi günü Meclis önünde gerçekleştirmiş olduğu geniş katılımlı eylemi selamlıyoruz” denildi.

Bununla birlikte, “eylem günü Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay’ın Meclis kürsüsünden Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nin taleplerini dile getirdiği konuşmada “hükümetin 3 günlük girişlere olanak tanıyarak sadece charter seferler ile gerçekleştirilecek operasyonlarda ülkemize gelecek ziyaretçilerin ve turizm çalışanlarının otelden dışarıya çıkmamaları kaydıyla ülkede turizmin yeniden faaliyete geçirilmesi gibi talepleri olduğu iddiasını endişe ile takip ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “Açılım şarttır. Halk tarafından yaygın destek görecek, yeterli tedbirlerin alındığı, aşılamada turizm paydaşları ve halkın göreceli ve yeterli sayıda aşılanmış olduğu bir seviyeye ulaşmak şarttır. Tüm ilgililerin birlikte karar vereceği bir ortamı hazırlamak hükümet ve ilgili paydaşların asli sorumluluğudur. Turizm Örgütleri Platformu böylesi bir açılışa her türlü katkıyı koymaya hazırdır” ifadeleri de kullanıldı.