Koltuk ve sehpa bağışlandı

Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri, Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarına teşekkür sertifikası, koltuk ve sehpa bağışında bulundu.

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez ve Gülbür Gazioğlu Başkanlığındaki Girne Akdeniz Lions Kulüpleri heyeti 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti.

Pervin Gürler, Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri Yönetim Kurulları adına yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan zor koşullarda görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür sertifikası vererek, nöbetçi doktor ve hemşire odasının donanımı için koltuk ve sehpa bağışında bulundu.

Sponsorlar Emel Erem, Kibriye Güneş, Hatice Vahiboğlu’nun yanı sıra her iki kulübün başkan ve üyelerinin de katkılarıyla temin edilen koltuk ve sehpa, Hastane İdare Amiri Fatma Veyseldağ ve başhemşiresi Nebahat Dal’a teslim edildi.

Teslimde Kulüp Başkanları Pervin Gürler ve Gülbür Gazioğlu’nun yanı sıra Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy, Federasyon Açlıkla Mücadele Komite Başkanı Emine Uzun ve Lefkoşa Merkez Lions Başkan 2. Yardımcısı Kibriye Güneş ve Üyelik Direktörü Müge Tancer yer aldı.