Drone kameraya 3 el ateş etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu’nda yaşayan Tolga Arslanoğlu, evinin üzerinde uçan drone görünce deliye döndü. Arslanoğlu, drone av tüfeği ile 3 el ateş açarak, düşürmeye çalıştı.

Açtığı ateş nedeniyle çevredekileri korkutan zanlı, şikayet üzerine gözaltına alındı. Arslanoğlu’nun polisteki ifadesinde, “Korkutmak için ateş ettim” diyerek ilginç bir savunma yaptığı öğrenildi.

Zanlı hakkında ‘meskûn mahalde ateş açma’ suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yargılanacağı davadan teminata bağlanmak için mahkemeye çıkarıldı.

Teminatla serbest kaldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Bulut, zanlının, önceki gün evinin üzerinde gezmekte olan drone kameraya, ruhsatlı av tüfeği ile 3 el kanunsuz ateş ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.