KKTC Turizminde %78 düşüş

Suna ERDEN

Pandemi en çok turizm sektörüne büyük darbe vurdu. Kuzey Kıbrıs’ta salgın nedeniyle turizm sektöründe yüzde 78 oranında düşüş oldu.

KKTC’de 2019 yılında turistik tesislerde konaklayan kişi sayısı 1 milyon 149 bin 714 kişi iken, 2020 yılında bu sayı yüzde 78,7 düşüşle 244 bin 614’e geriledi.

Salgından önceki dönemde kuzeydeki otellerde geceleme oranı ise 4 buçuk milyonu aşarken, 2020’de yüzde 82 düşüşle 700’lü rakamlara geriledi.

Kuzeyde olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da turizm sektörü ağır yara aldı. Güneye 2020 Aralık-2021 yılı Ocak aylarında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,9 azaldı.

Rakamlarla ortaya kondu

Ticaret Odası tarafından, Turizm Planlama Dairesi verileri ışığında hazırlanan rapora göre;

KKTC’nin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmde pandeminin etkisiyle ciddi bir daralma oldu.

2019 yılında hava ve deniz yolu ile KKTC’ye gelen yolcu sayısı 1 milyon 749 bin 979 kişi iken, (KKTC uyruklular hariç) Mart ayında başlayan pandemi sonrası 2020 yılı için bu sayı yüzde 77,8

oranında azalarak 388 bin 837’ye düştü.

Türkiye uyruklularda yüzde 77,3, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 79,3 oranında bir

Düşüş gerçekleşmiş oldu.

KKTC’de 2019 yılında turistik konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısı 1 milyon 149 bin 714 kişi iken, 2020 yılında bu sayı yüzde 78,7 düşüşle 244 bin 614’e geriledi.

Geceleme sayısı ise 4 milyon 456 bin 543 kişiden den 791 bin 959 ‘a düştü. Böylelikle geceleme konaklamalarında yüzde 82’lik bir gerileme gerçekleşti.

Raporda, KKTC’de 2020 yılında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranının Mart ayında yaşanan pandemi sonrası sertifika alan açık tesisler için yüzde 16,9 olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Bu oranın 2019 yılında yüzde 50,4 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Turizm Teşvik Fonu Gelirlerinde de -5,75 oranında düşüş olduğu rapora yansıdı.

Teşviklere devam edilmeli

Turizm ve yükseköğretimdeki kayıplardan kaynaklı olarak, KKTC ekonomisinin salgından derin

bir şekilde etkilenmeye devam ettiği belirtildi. Raporun tavsiyeler bölümünde ise turizm ve yükseköğretim sektörlerinin desteğiyle ekonominin 2021’in ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği, turizm teşviklerine devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Durum aynı

Raporda Güney Kıbrıs’ta da durumun farklı olmadığı belirtildi. Güneye 2020 Aralık-2021 yılı Ocak aylarında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,9 azaldı.

Bir önceki yıl;2029’da güneye 5,8 milyon turist giderken, 2020’de bu sayı 1 milyon 200’e düştü.

Turizm gelirlerine ilişkin yayınlanan Ocak-Kasım tahminlerine göre, güneyde turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85,4 azalarak 382,9 milyon avro olarak gerçekleşti.

Raporda, hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde ciddi azalmalar olduğu, güneyde tekrar deflasyon dönemine girildiği ve bütçe açığının arttığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 11:35