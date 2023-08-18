Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yeni öğretim yılına yönelik “plansız, programsız ve dayatmacı anlayışla” hareket edildiğini savunarak, “Bu, büyük kaos yaratacak” dedi.

Eylem yazılı açıklamasında, “tam gün eğitim” adı altında, hiçbir hazırlık yapmadan, sadece ders saatlerini artırarak, yeni programın uygulanacağı konusunda “sendikalarla uzlaşı sağlandığı” açıklamasıyla Başbakan Ünal Üstel’in kamuoyunu yanılttığını iddia etti.

Eylem, “Tek taraflı kararlar alarak eksik kadrolar, kalabalık sınıflar, bütçesiz okullar ve eğitimdeki yığınla sorunu yok sayarak, yapılması gereken altyapı, donanımla ilgili hiçbir çalışma (hazırlık) yapmayarak, öğrencilerimizin yeterli ve sağlıklı beslenmesini, eğitim ortamını ve güvenliğini, temizlik ve hijyenini göz ardı ederek dayatılan bu programı kabul etmiyoruz. Bu plansız, programsız, dayatmacı anlayış yeni öğretim yılında büyük kaos yaratacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz.”

CTP ile KTOEÖS heyetleri görüştü

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, görüşmede, eğitimdeki sorunlar, öğretmenlerin sıkıntıları ve tam gün eğitim konusu masaya yatırıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK Üyeleri-Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Filiz Besim’in de hazır bulunduğu görüşme, CTP Genel Merkezi’nde yer aldı.

Heyetler, yeni eğitim yılının açılmasına kısa bir süre kala, eğitimdeki sorunlarla ve sorunların çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede KTOEÖS heyetinden ise Başkan Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, Eğitim Sekreteri Adnan Zekai ve Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak hazır bulundu.



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023, 10:09