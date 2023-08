Gelin Meclis’te hesap verin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Her gün biraz daha yoksullaşan, yoklaşan, güvenliğinden, geleceğinden duyduğu endişesi her gün biraz daha artan halk sizi dinleyip duyacak, gelin ve Meclis’te hesap verin” çağrısında bulundu. Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “hesap günü yakındır” ifadesini kulandı.

Başbakan Ünsal Üstel’in bakanlarla bile istişare etmeden Aksa sözleşmesini imzaladığını belirten Erhürman “bu halkın 59 milyon Euro’sunu bir kalemde "bağış"larken, muhalefetle, ilgili toplum kesimleriyle, hatta baklanlarıyla dahi konuşmayan kendisi değilmiş gibi, samimiyetten, diyalogdan söz ediyor hiç çekinmeden” dedi.

Tufan Erhürman’ın tam paylaşımı şu şekilde:

“Meclis kürsüsünden verilemeyecek hesabı yokmuş "hükumet"in! Bir de muhalefetten samimiyet görmüyorlarmış.

Öyle buyurmuş Sn. Üstel Aksa sözleşmesini imzalamadan önce yalnızca muhalefetle değil, ekonomik örgütlerle ve sendikayla da paylaşacağının sözünü verip, ondan sonra bakanlarının dahi haberi olmadan sözleşme imzalayan kendisi değilmiş gibi!

Ercan'da bu halkın 59 milyon Euro’sunu bir kalemde "bağış"larken, muhalefetle, ilgili toplum kesimleriyle, hatta baklanlarıyla dahi konuşmayan kendisi değilmiş gibi, samimiyetten, diyalogdan söz ediyor hiç çekinmeden.

Madem ki veremeyecek hesabınız yok, gelecek ve o hesabı Meclis'te vereceksiniz ve bu halk bir kez daha duyacak.

Bu halk... Her gün biraz daha yoksullaşan, yoklaşan, güvenliğinden, geleceğinden duyduğu endişe her gün biraz daha artan, gözlerini göç yollarına dikmek zorunda bırakılan, iradesizliğinizle haysiyetiyle oynadığınızı gören, gailesini çekmeyip sandalye oyunlarıyla eğlendiğinizi izleyen, gören, bilen bu halk dinleyecek, duyacak.

Ve verilemeyecek hesabımız yok diyorsunuz ya hani... Hesap günü yakındır. Bu halk o hesabı fena soracak!.”



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023, 10:01