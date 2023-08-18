banner564

Şart oldu

‘Piroi’ sakinleri sınır kapısının açılması için girişimlerini sürdürüyor

Şart oldu
banner598

 ‘Piroi’ (Gaziler) köyünde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, bölgede sınır kapısı açılması taleplerini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’ya gönderdikleri bir mektupla yinelediler.
   Fileleftheros gazetesi “Piroi İhtiyar Heyeti ve Göçmen Komitesi” tarafından yazılı iletilen talebin Rum Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu tarafından teslim alındığını yazdı.
   Habere göre, Komodromu mektubu teslim aldığı sırada yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin yeni sınır kapılarının açılmasını desteklediğini ve sınır kapılarının iki toplum arasındaki iletişim ve teması iyileştirdiklerini ifade etti.

banner609
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ağır tahrik
Ağır tahrik
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473