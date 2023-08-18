BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), Kıbrıs Türk tarafının ara bölgede Pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaat çalışmalarından endişe duyduğunu açıkladı.

Açıklamada, ara bölgede izinsiz olduğu savunulan inşaat faaliyetlerine yönelik uyarıda bulunuldu ve BM Kıbrıs Barış Gücü misyonunun zorunlu otoritesine saygı duymanın öneminin altı çizildi.

UNFICYP’in her iki tarafla da yakın ilişki içerisinde olduğu ve Pile bölgesinde karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme hususunda yol kat edildiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafına, Pile'deki inşaat çalışmaları başlamadan önce bu çabaları sürdürme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Gerginliği önlemek ve ara bölgedeki statükoyu sağlamak bizim en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. UNFICYP huzur ve istikrarın korunmasını sağlamak amacıyla durumu yakından izlemeye devam ediyor” denildi.

Ulaşım kolaylaşacak

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler yolu projesinin tamamen insani nedenlerle Pile köyünde yaşayan vatandaşların KKTC topraklarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığını vurgulamıştı.

Bakanlık açıklamasında, “Mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi /iyileştirilmesi projesi, Pile halkının, Pile bölgesindeki arazilerine kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapmasını sağlamak maksadıyla hazırlandığı” kaydedilerek Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve tüm çağrılarına rağmen Pile’de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı ve iyi niyetin karşılık görmediği kaydedilmişti.

Bakanlık, bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafının Pile- Yiğitler Yolu’nun tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldığını duyurmuştu.

İyi niyet karşılık görmedi

Açıklamada, 25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile-Yiğitler yolu projesi ile ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen Pile’de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı ve iyi niyetin karşılık görmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafının Pile – Yiğitler Yolu’nun tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldığını vurguladı.

Yapıcı tutum bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“GKRY, 1996 yılında Larnaka-Dikelya-Aya Napa yolu yapımı sırasında, Kıbrıs Türk tarafının onay vermemesine rağmen, yolun Pile bölgesine inhisar eden bölümünü, Türk tapulu arazilerden geçirmiş ve müteakiben bahse konu Türk arazilerini sistemli bir şekilde istimlak etmiştir…

Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan BMBG ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler yolu konusunda, bugüne kadar yürüttüğümüz istişareler sonuçsuz kalmıştır. Ada’da Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG’den bu hususta yapıcı ve iş birliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz.

Pile-Yiğitler yolunun toplam uzunluğu, 11,6 km’dir. İlk 7,5 km’lik kısmı Yiğitler sınırları içerisinde, kalan 4,1 km’lik kısmı ise Pile sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında yol 2 şeritten oluşacaktır. Bu insani projenin hayata geçirilmesinin, Kıbrıs’ta iki tarafın özden gelen haklarına saygılı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.”