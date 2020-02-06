Onur ULAĞ

Ercan Havalimanı’nda yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen eski CAS şirketi çalışanlarının Başbakanlık önündeki eylemi sürerken, önceki gün açlık grevine başlayan üç kişiden ikisi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Başbakanlık önünde 21 gün önce başlattıkları eyleme önceki gün açlık grevi başlatarak devam eden CAS çalışanlarından Özkan Savaşan (29) ve Hüseyin Payaz (23), dün fenalaştı.

Savaşan ile Payaz, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eylemciler yapılan tedavilerin ardından müşahede altına alındı.

Arkadaşlarının fenalaşarak hastaneye kaldırılması üzerine öfkelenen CAS çalışanları, “İlla ölmemizi mi bekliyorlar. Biz iş istiyoruz, aş istiyoruz. Gerekirse bu yolda canımızı vereceğiz” dedi.

CAS’ta işten çıkarılan 135 kişiden 20’sinin devlete alındığını geri kalan 115 kişinin ise mağdur olduğunu ifade eden çalışanlar, mağduriyetlerinin son bulmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 11:58