Bu sorun çözülmeli

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığı 44 dereceyi bulurken, uzun süre araçlarında bekleyen vatandaşlar bir kez daha yetkililere seslendi.

Bazılarının iş, bazılarının gezi, bazılarının ise alışveriş için Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade eden vatandaşlar, “Uzun süredir bu çile yaşanıyor ama bir çözüm bulunmuyor” dedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, sadece kuzeyden güneye değil, güneyden kuzeye geçen Rum ve turistlerin de kapılarda sorun yaşadığını ifade etti.

Ne dediler…?

Ertaç Özdeş

“ Kapılardaki yoğunluk her zaman olan bir şey ve artık bu sorunun çözümü için yeni çözüm yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bizim tarafta pek bir sıkıntı yok. Genelde üç kapı çalışıyor. Rum kesiminde kapıların çoğaltılması gerekiyor. Bazen Rum tarafında tek kapı oluyor ve trafiğin akışı çok zor oluyor. Bazı durumlar oluyor ki araç kuyruğu uzunda olsa geçmek zorundayız ancak bu sıcaklarda birinin bu trafikte beklemesi büyük sıkıntı. Güneyden alışveriş konusunda bizi kurtaran ürünleri alıyoruz. Günümüz ekonomik koşullarına göre kuzeyde et fiyatlarının düzeleceğini düşünmüyorum. Et fiyatları Rum tarafında çok daha iyi.”

Ceyhun Birinci

“Yetkililer artık gerekeni yapmalıdır, sıcak havalarda beklemek ve güneye geçmek büyük bir sıkıntı. Herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir burada insanlar bu kadar çile çekmemeli.44 derece sıcakta Metehan kapısının önünde beklememeli.”

Niyazi Hürbaş

“Gezme amaçlı güneye geçmeye çalışıyoruz ve trafikte yarım saattir bekliyoruz. Kapıların yeterli olmadığını düşünüyorum. Yetkililerin kendilerine faydaları yok. Kapı sorunu yılladır yaşıyoruz. Bu durum hiç değişmedi. Sınır kapıları çok yoğun oluyor. İnsanlar güneye alışverişe gidiyor. Bazen biz de ucuz ürünleri almak için güneye geçiyoruz. Et, peynir gibi ürünler güneyde daha ucuz. Ancak güneye gitmek ve gelmek işkenceye dönüştü.

Lütfen her iki taraf da sesimizi duysun ve gereken neyse yapılsın.”

Mesut Yerli

“Trafikte yarım saattir bekliyoruz ve hava bayağı sıcak. Bayram gelmeden insanlar güneye gezme ve alışveriş amaçlı geçiş yapıyor. Güneyde etin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Trafik yoğunluğunun azaltılması için ilerleyen zamanlarda çözüm bulunacağına inanıyorum. Devletimiz nasıl uygun görürse onu yapacaktır.”

Suat Bayramoğlu

“ Haftada iki ve ya üç defa Güney Kıbrıs’a geçiyoruz. Gün geçtikçe kapı sorununa çözüm bulunacağına trafik ve çile her geçen gün artmaya devam ediyor. Diğer günlerin trafiği ile bayram trafiği arasında bir fark yok. İnşallah kapılar ve sınırlar kalkar ve insanların bu çileleri çekmez zorunda kalmaz.”

Mesut Halkçı

“Her gün bu trafiği çekiyorum. Yeni kapı veya yeni şerit yapılması ya da insanların rahat rahat işe gidebilmesi için ayrı bir kapı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün güneye işe gidiyorum, trafik olmazsa 40 dakikada geçebiliyorum, trafik olursa da bir buçuk ya da iki saati buluyor. Akşamları döndüğüm için güneyden kuzeyde dönüşlerde sıkıntı yaşamıyorum.”

Fatma Kuzu

“Bu sıcaklarda bu Metehan’ın çilesi gerçekten çekilmez 44 derece sıcakta şu an klimalarımız bile yetmiyor. Müşterilerimiz araçta ve havalimanına zor yetişeceğiz gibi görünüyor. Allah herkesin yardımcısı olsun yetkililer inşallah harekete geçer.”

Evren Özbir

“Güneşin altında uzun süre bekliyoruz. Bayram dolayısıyla insanlar alışveriş yapmak için güneye gidiyor. Dolayısıyla zaten yoğun olan sınır kapılarında uzun araç ve insan kuyrukları oluşuyor. Metehan’da da zaten hep aynı sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözüleceğine inanmıyorum.”